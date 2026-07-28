على نغمات حلوة يا بلدي .. درة تستمتع بأجواء الإسكندرية وجمال سحرها الكلاسيكي

شاركت النجمة التونسية درة متابچيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام مجموعة من الصور واللقطات المصورة عبر خاصية "القصص القصيرة" ، وثقت خلالها تواجدها في مدينة الإسكندرية.

مشاهد ساحرة على الكورنيش

أظهرت إحدى الصور إطلالة بانورامية مميزة على كورنيش الإسكندرية وسحر البحر الأبيض المتوسط المبهر مع شوارع المدينة الكلاسيكية، حرصت درة على إرفاقها بنغمات أغنية "حلوة يا بلدي" الشهيرة للنجمة داليدا (بصوت الفنانة وهبه)، تعبيراً عن حبها لجمال مصر وأجوائها الساحرة.

أناقة كلاسيكية

كما أطلت درة في صورة أخرى بأسلوب الـ سيلفي المراه أمام مرآة خشبية كلاسيكية ذات طابع أنيق ورائع داخل مكان يتسم بالديكورات الفاخرة، واضعة خلفية موسيقية استعراضية لمقطوعة كلاسيكيه تعكس روح العراقة والرقي التي تميزت بها جولتها.

حصدت منشورات درة إعجاباً واسعاً من قِبل جمهورها الذين أشادوا بذوقها الرفيع واختياراتها المميزة دائماً في نقل لحظاتها الخاصة.