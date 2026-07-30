إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة الرقمية الجديدة لإصدار تأشيرات الدخول عند الوصول بمطار القاهرة الدولي

في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين، بما يسهم في الارتقاء بجودة التجربة السياحية منذ لحظة وصول السائح إلى مصر، تقرر إطلاق التشغيل التجريبي(Pilot Project) للمرحلة الأولى للمنظومة المميكنة الجديدة لإصدار تأشيرات الدخول عند الوصول (Visa on Arrival) والتي سيتم تطبيقها بجميع صالات الوصول بمطار القاهرة الدولي، وذلك اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى تبسيط وتسريع إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول، والحد من أوقات الانتظار والتكدس، بما يوفر تجربة وصول أكثر سهولة وسلاسة وكفاءة للزائرين.

ومن جانبه، أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن إطلاق هذه المنظومة يأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير تجربة السائح بشكل متكامل، بدءًا من لحظة وصوله إلى مصر وحتى مغادرته، مشيرًا إلى أن تبسيط إجراءات الدخول يمثل أحد المحاور الرئيسية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.

وأضاف أن المرحلة التجريبية ستتيح تقييم كفاءة المنظومة الجديدة وقياس فاعليتها عمليًا، تمهيدًا للتوسع في تطبيقها بمختلف المطارات ومنافذ الدخول إلى مصر، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، ويعكس حرصها على تقديم تجربة سفر أكثر سرعة وسهولة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وأوضح الدكتور أحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، أن المنظومة الجديدة تتيح للمسافرين ثلاث وسائل للحصول على رمز الاستجابة السريعة (QR) الخاص بتأشيرة الدخول، البديل عن الملصق الورقي المستخدم حاليًا، بما يمنحهم مرونة في اختيار الوسيلة الأنسب لهم. وتشمل هذه الوسائل: تطبيقًا على الهاتف المحمول يمكن استخدامه من أي مكان في العالم، وماكينات الخدمة الذاتية داخل مطار القاهرة الدولي، والبوابة الإلكترونية الرسمية المخصصة لذلك.

وأضاف أن صلاحية رمز الاستجابة السريعة (QR) سبعة أيام من تاريخ ووقت إصداره بما يُمكن السائح من الحصول عليه قبل وصوله إلى مصر، كما توفر ميزة إضافية لشركات السياحة المعتمدة، تُمكنها من إصدار الرموز الخاصة بالمجموعات السياحية، بما يسهم في تسهيل إجراءات استقبال الوفود السياحية.

وأشار الدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية إلى أنه يمكن للمسافر الحصول على رمز الاستجابة السريعة (QR) قبل السفر أو أثناء الرحلة أو فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، واستكمال إجراءات إصدار التأشيرة، دون الحاجة إلى شراء الملصق الورقي، بما يتيح له التوجه مباشرة إلى منطقة الجوازات لاستكمال إجراءات الدخول. وتخضع هذه الخدمة المميكنة الجديدة لرسوم إصدار بالإضافة إلى رسوم تأشيرة الدخول المقررة.

كما أوضح أنه سيتم خلال المرحلة التجريبية تشغيل المنظومة المميكنة الجديدة بالتوازي مع نظام التأشيرة الورقية الحالي، وذلك لفترة انتقالية محدودة، بما يضمن التطبيق التدريجي للمنظومة الجديدة وتحقيق انتقال سلس وآمن إلى النظام الرقمي.