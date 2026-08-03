وزير خارجية إيطاليا: حان الوقت لاتفاق سلام بين واشنطن وطهران وإعادة فتح مضيق هرمز

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران وإعادة فتح مضيق هرمز.

وحذر"تاياني" -في تصريحات لصحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، اليوم الاثنين- من تفاقم أزمة الطاقة، وارتفاع أسعار الغاز والنفط والأسمدة بنسبة أكبر، فضلا عن عدم استقرار الأسواق العالمية حال استمرار الأوضاع.

وأكد وزير خارجية إيطاليا دور بلاده في عملية السلام، مشيرا إلى أن العاصمة روما استضافت مؤخرا اجتماعا دوليا حول حل الدولتين، وكذلك المحادثات بين اللبنانيين و الإسرائيليين المقرر عقدها في روما اعتبارا من غد وحتى الـ 6 من أغسطس الجاري.