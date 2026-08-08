غدا.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 110 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري عن رفع مستهدفاته غدًا الأحد 8-8-2026؛ من طرح أذون خزانة بعائد ثابت بزيادة أسبوعية تقدر بـ5 مليارات جنيه.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري والتي تضمنت استهداف بيع أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 110 مليار جنيه صباح غدًا الأحد.

قال التقرير إنه من المستهدف بيع أجل 91 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه و أجل 273 يوما بمبلغ 70 مليار جنيه .

ويسعى البنك المركزي المصري لطرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية لسد الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

مع طرح البنك المركزي المصري لأذون خزانة من أجلب 91 و 273 يوما بقيمة 110 مليار جنيه، سيتبقي له طرحين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 136.5 مليار جنيه تتضمن أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما سيتم طرحهما يوم الخميس المقبل بالإضافة لاستحقاقي خزانة ذات العائد الثابت بقيمة 16.5 مليار جنيه.