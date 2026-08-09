أوهم بأنه موظف بوزارة الداخلية.. حبس شخص متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين

قرّرت جهات التحقيق حبس شخص متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى يزعم خلالها كونه من العاملين بوزارة الداخلية ببني سويف.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام صاحب الحساب بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى يزعم خلالها كونه من العاملين بوزارة الداخلية والاستيلاء على مبالغ مالية منهم مقابل تلقيه بلاغات وشكاوى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف) ، وضُبط بحوزته (هاتف محمول " بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد النصب على المواطنين وإيهامهم بعمله بوزارة الداخلية للإستيلاء على أموالهم وتحقيق أرباح مالية غير مشروعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.