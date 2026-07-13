رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد يعقد اجتماعًا مع سكان "جنة 2" ويؤكد: المواطن شريك أساسي في تطوير المدينة

عقد المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، اجتماعًا موسعًا مع سكان مشروع جنة 2، بحضور النواب والمعاونين ومديري الإدارات المختصة، وذلك لبحث المشكلات القائمة ووضع حلول عملية وسريعة لها.

وذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحرص جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة السريعة لمطالبهم

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع السكان، استمع خلاله رئيس الجهاز إلى جميع الآراء والمقترحات، مؤكدًا أن المواطن يمثل شريكًا رئيسيًا في تطوير المدينة، وأن الجهاز يولي اهتمامًا بالغًا بكل ما يساهم في تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة داخل المشروعات السكنية.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية التي تشغل سكان المشروع، من بينها:

أعمال صيانة وتشغيل المصاعد ورفع كفاءتها.

تنظيم واستغلال أسطح العمارات بالشكل الأمثل.

متابعة منظومة الطاقة الشمسية وضمان كفاءة تشغيلها.

مراجعة سلك التأريض (الأرضي) وفق أعلى معايير السلامة.

معالجة صرف مياه أجهزة التكييف من خلال حلول فنية مستدامة.

مناقشة تلف بعض الزراعات داخل المشروع، مع التأكيد على سرعة المعاينة وإعادة تأهيل المسطحات الخضراء والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأكد المهندس بسام محمد فضل أن جهاز مدينة الشيخ زايد يضع راحة المواطنين في مقدمة أولوياته، وأن جميع الملاحظات والمقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع سيتم التعامل معها بمنتهى الجدية من خلال الإدارات المختصة، وفق خطة تنفيذية محددة ومتابعة ميدانية مستمرة، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات.

كما شدد رئيس الجهاز على أهمية التعاون بين السكان والجهاز، داعيًا الجميع إلى الحفاظ على نظافة المشروع، وصون المزروعات، والحفاظ على المرافق والملكية العامة، باعتبارها مسؤولية مشتركة تسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الشيخ زايد واستدامة جودة الحياة بها.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي ينظمها جهاز مدينة الشيخ زايد مع سكان الأحياء والمشروعات السكنية، في إطار نهج يعتمد على الحوار المباشر، والاستماع إلى المواطنين، وسرعة الاستجابة لمطالبهم، بما يعزز الثقة المتبادلة ويحقق التنمية المستدامة والارتقاء بالخدمات داخل المدينة.