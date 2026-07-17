ثنائي عربي في الصورة.. حكم مباراة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، والتي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية مساء الأحد 19 يوليو، لتختتم منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

وكان منتخب الأرجنتين حجز مقعده في النهائي بعد فوزه على منتخب إنجلترا بنتيجة (2-1) في الدور نصف النهائي، فيما تأهل منتخب إسبانيا عقب تغلبه على منتخب فرنسا بهدفين دون رد.

وأسند "فيفا" إدارة المباراة إلى الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، ويعاونه مواطناه توماش كلانتشينك كمساعد أول، وأندراز كوفاتشيتش كمساعد ثانٍ.

كما يشهد طاقم التحكيم حضورًا عربيًا، بعدما تم تعيين الحكم الأردني أدهم مخادمة حكمًا رابعًا، فيما يتولى مواطنه محمد الكلاف مهام الحكم المساعد الاحتياطي.

طاقم تحكيم نهائي كأس العالم 2026: