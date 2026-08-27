قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة كمال: عودة سوريا للنظام المالي الدولي خطوة مهمة.. لكن الموافقة الأمريكية مرتبطة بالمصالح والشروط
عبد الرحمن هيثم عن تحقيق فضية المصارعة : دخلت الماتش هدفي الذهب
ناقد رياضي يكشف تفاصيل عقود لاعبي الأهلي ونظام الإعلانات الجديد
نقل 44 أصل وإسقاط 51.4 مليار فوائد وغرامات تأخير .. تفاصيل تسوية مديونيات “الهيئة الوطنية للإعلام” لبنك الاستثمار القومي
رحيل رضا سليم يضع الأهلي في ورطة.. خبير لوائح يكشف التفاصيل
لدعم القطاع الزراعي.. نادر نور الدين: المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على كل قطرة مياه
بعد تحسن حالته الصحية .. زوجة ضياء الميرغني تكشف موقفه من العودة للتمثيل | خاص
انهيار عقار سكني قديم من 6 طوابق في بنها
الشباب والرياضة عن هروب لاعبي المصارعة : رصدنا مخالفات في إجراءات السفر
خالد الجندي : لا تسمع للشبهات وتمسك بسنة رسول الله
بعد التصديق الرئاسي .. شروط التقديم في الكلية الفنية العسكرية 2026 بعد التعديلات القانونية الجديدة
التفاصيل الكاملة لتسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لبنك الاستثمار القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

القاتل الصامت ومكيف السيارة.. 5 معلومات عن "أول أكسيد الكربون" وكيف يهدد حياتك؟

مكيف السيارة
مكيف السيارة
صبري طلبه

قد يتحول الاسترخاء داخل المركبات المتوقفة إلى فخ قاتل، حيث ينبعث الخطر من قلب السيارات أثناء تشغيلها لفترات طويلة في مكان ساكن، حيث يكمن التهديد الحقيقي في غاز أول أكسيد الكربون، الذي ينفصل عن عملية الاحتراق الداخلي للوقود ليصل إلى داخل المقصورة، حيث يمتلك هذا المركب الكيميائي الخفي القدرة على التسلل إلى الرئتين دون أن يثير أي رد فعل دفاعي من الجسم، مما يتسبب في موت الكثير أثناء اخذ غفوة داخل السيارة مع تشغيل المكيف.

مكيف السيارة

غاز بلا لون أو رائحة يتسلل للمقصورة أثناء التوقف

تحذر تقارير السلامة من مخاطر النوم داخل السيارات المتوقفة مع تشغيل المحرك والتكييف، حيث قد يتسرب غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن حرق الوقود من العادم إلى داخل السيارة عبر الفتحات الأرضية أو فتحات التكييف، و يكمن الخطر الحقيقي في أن هذا الغاز لا يمتلك أي لون أو رائحة، مما يجعل اكتشافه بالواقع أمراً مستحيلاً قبل فوات الأوان.

تسمم سريع يمنع وصول الأكسجين 

يدخل الغاز إلى الرئتين ويتجه مباشرة إلى مجرى الدم، حيث يرتبط بالهيموجلوبين بسرعة تزيد بمئات المرات عن الأكسجين الطبيعي، ويحل الغاز محل الأكسجين في الدم، مما يقطع التغذية الحيوية عن المخ والقلب والأعضاء الأساسية، ويسبب هذا الانسداد هبوطاً مفاجئاً في وظائف الجسم.

أعراض تشبه الإجهاد 

يبدأ التسمم بأعراض خفيفة مثل الصداع الخفيف، الدوار، وغثيان بسيط، وهي علامات يسهل التغاضي عنها على أنها مجرد تعب، وفي حال كان الشخص نائماً، يخدر الغاز الجهاز العصبي تماماً ويمنع المخ من إرسال إشارات الاستيقاظ، فينتقل الشخص من النوم الطبيعي إلى الغيبوبة ثم الوفاة دون أن يشعر بأي ألم.

أسباب تسارع من تراكم الغاز السام

تحدث الأزمة غالباً بسبب وجود ثقوب صغيرة في أنابيب العادم أو تلف في الجلد المحيط بالأبواب والأرضيات، كما أن إيقاف السيارة في مكان مغلق كالجراج، أو انسداد فتحة العادم بالرمال، يؤدي إلى ارتداد الغازات السامة وتجمعها تحت السيارة ليتم سحبها مباشرة إلى الداخل.

خطوات بسيطة تضمن الوقاية 

تعتمد الوقاية على تجنب النوم تماماً داخل سيارة متوقفة ومحركها يعمل، وفي حالات الانتظار الضرورية، يجب فتح النوافذ قليلاً لتدوير الهواء، وضبط التكييف على خيار سحب الهواء الخارجي، كما يُنصح بتركيب كاشف صغير لغاز أول أكسيد الكربون داخل السيارة لإطلاق إنذار صريح عند تسرب الغاز.

مكيف السيارة تكيف السيارة مخاطر مكيف السيارة غاز أول أكسيد الكربون مخاطر غاز أول أكسيد الكربون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

الواقعة

ولا فيلم أكشن .. مصرع 3 لصوص بالسرقة الهوليوودية في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. توضيح عاجل

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

العمارة

محافظة القاهرة تكشف حقيقة ما يحدث في عمارة الإيموبيليا

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

تويوتا bZ5 2027

إطلاق تويوتا bZ5 الكهربائية 2027 وهذا سعرها عالميًا

مرسيدس مايباخ EQS SUV

مرسيدس مايباخ EQS SUV.. تعرف على المزايا والسعر

فيسبوك

كيف تعرف أن شخصا آخر يدخل إلى حسابك على فيسبوك؟ إليك الطريقة

بالصور

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

فيديو

الشاب

«مش عايز شفقة.. عايز فرصة».. شاب من ذوي الهمم يناشد أصحاب العمل: اختلافي مش معناه إني مش قادر

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد