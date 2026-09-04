إعلامي: جمهور الأهلي مش حزبين.. وعموتة مطالب بالحفاظ على الإيجابيات وعلاج السلبيات

أكد محمد فارس، الإعلامي المنتمي للنادي الأهلي، أن انتقاد أو الإشادة بالمدير الفني للفريق عموتة لا تعني الانحياز لأي طرف، مشددًا على أن تقييم كرة القدم أمر نسبي وليس مطلقًا.

تصريحات محمد فارس عن عموتة والأهلي

وقال محمد فارس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «براحة بس كده وواحدة واحدة، هو جمهور الأهلي مش حزبين: حزب طيب وحزب شرير! الناس هتفضل تتكلم في الكورة وتنتقد لعيبة من أول ميسي ورونالدو لأصغر لاعب، ومن أول فليك ومورينيو لأصغر مدرب».

وأضاف: «أنا أشدت بعموتة في اللي كنت شايف من وجهة نظري إنه يستحق الإشادة، وانتقدته في اللي كنت شايف إنه يستحق النقد، وفي الحالتين رأيي مش مطلق، ده رأي نسبي، لإن كرة القدم كلها لعبة نسبية».

وتابع: «النقد عشان يكون مفيد لأي حاجة بتحبها، لازم يبقى بعينيك الاتنين، تشوف الإيجابي والسلبي سوا، مش حاجة واحدة منهم».

وأوضح فارس أن من أبرز إيجابيات عموتة حتى الآن سيطرته على الفريق وغرفة الملابس، قائلًا: «الراجل مسيطر على الفريق وأوضة اللبس، واللعيبة عاملة له حساب»، مشيرًا إلى أن الأهلي عانى سابقًا مع ريبيرو وتوروب من فقدان المدير الفني القدرة على إدارة اللاعبين.

وأشار إلى أن الفريق أصبح أفضل بدنيًا بشكل واضح، مؤكدًا أن الحالة البدنية كانت من أكبر أزمات الأهلي في الموسم الماضي، كما أشاد بمنح عمرو الجزار الثقة منذ مواجهة برشلونة، معتبرًا أن القرار يعكس رؤية المدير الفني.

واختتم: «الفوز في 3 مباريات بـ9 نقاط دي حاجة إيجابية حتى لو اختلفنا على الأداء»، مؤكدًا أن عموتة مطالب بالحفاظ على الإيجابيات ومعالجة السلبيات، خاصة أن مباراتي المقاولون العرب وسماد أبو قير قبل التوقف الدولي تمثلان فرصة لتحسين الأداء وحصد 6 نقاط، والوصول إلى 15 نقطة من أول 5 جولات، قبل مواجهات الزمالك وبيراميدز عقب فترة التوقف.