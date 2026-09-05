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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أكرم توفيق يستفسر عن سبب خروجه من حسابات عموتة في الأهلي

أكرم توفيق
أكرم توفيق
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استفسر من وائل جمعة، مدير الكرة، عن أسباب خروجه من حسابات المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، خلال المباريات الماضية.

أكرم توفيق يستفسر عن سبب خروجه من حسابات عموتة في الأهلي 

وأوضح المصدر أن أكرم توفيق تحدث مع مدير الكرة بشأن موقفه، خاصة أنه كان ضمن قائمة الأهلي في المباراة الماضية أمام نادي زد، قبل أن يخرج من حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة دون الحصول على فرصة للمشاركة.

وأضاف المصدر أن اللاعب يرغب في معرفة أسباب عدم الاعتماد عليه من جانب الحسين عموتة،  في ظل حرصه على الحصول على فرصة للمشاركة وإثبات قدراته مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن وائل جمعة أكد للاعب ضرورة التركيز في التدريبات والاستمرار في بذل أقصى جهد، مشددًا على أن قرارات المشاركة تعود في النهاية إلى الجهاز الفني وفقًا لرؤيته الفنية واحتياجات كل مباراة.

ويترقب أكرم توفيق الحصول على فرصة جديدة مع الأهلي خلال المباريات المقبلة، في ظل رغبته في استعادة مكانه داخل حسابات الجهاز الفني والمنافسة على المشاركة بصورة أساسية.

أكرم توفيق الأهلي وائل جمعة الحسين عموتة الدوري المصري

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