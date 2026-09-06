ضربة بـ «المرزبة».. الإعدام لعامل قتل شقيقه أثناء نومه في البداري بأسيوط| القصة الكاملة

شهدت محافظة أسيوط جريمة بشعة، حيث تخلص شخص من شقيقه عن طريق ضربه بـ"المرزبة"، بلا رحمة أو شفقة، فأزهق روحه في الحال.

الإعدام شنقا

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا بعد إدانته بقتل شقيقه بسبب خلافات على تقسيم ممتلكات ولدهما بمركز البداري.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين، وأحمد محمد غلاب، وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

تفاصيل الواقعة

تعود وقائع القضية رقم 16302 لسنة 2025 جنايات البداري إلى ورود بلاغ لمركز شرطة البداري من المستشفى المركزي يفيد بوصول "محمد. ع"، مصابا بكسور متفرقة بالجمجمة والوجه، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتوفي أثناء تلاقي الرعاية الصحية.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد حازم، معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود. ع"، 31 عاما، شقيق المجني عليه.

وأكدت التحريات وجود خلافات بين المتهم وشقيقه المجني عليه بسبب تقسيم عقار خاص بوالدهما، وعلى أثر ذلك عقد المتهم العزم وبيت النية على التخلص من شقيقه.

وأشارت التحريات إلى أنه يوم الواقعة قام المتهم بإعداد أداة "مرزبة"، وانتظر حتى استغرق شقيقه المجني عليه في نومه، وصعد إلى غرفته وقام بضربه بـ "المرزبة" على رأسه أثناء نومه، والتي أحدثت إصابته، وفر هاربا من المنزل.

القبض على المتهم

بتقنين الإجراءات القانونية، قاد الرائد أحمد حازم، معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري، قوة من أفراد الشرطة السريين بعد ورود معلومات من المصادر السرية عن مكان اختباء المتهم بإحدى البساتين بجوار كوبري السحارة، وتمكنت القوة من ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة.