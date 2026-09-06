هاآرتس: الجميع يخشى فوز حكومة نتنياهو

قالت صحيفة هاآرتس العبرية، إن جميع الدول العربية والأوروبية تخشى من فوز الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، في الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل، وذلك تزامنا مع مرور 3 أعوام على حرب غزة، وما تلاها من فتح جبهات أخرى بالدول المجاورة.

وأشارت الصحيفة اليسارية في تقريرها بعنوان "من أوروبا إلى الدول العربية، الجميع يريد استبدال حكومة نتنياهو، إلى أنه من المملكة المتحدة إلى الإمارات العربية المتحدة، يبدو أن القادة السياسيين يترقبون بقلق بالغ نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، حتى وإن لم يعترفوا بذلك صراحةً، فهم يأملون أن تكون الحكومة المقبلة أكثر اعتدالاً من حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة التي قلبت البلاد رأساً على عقب خلال السنوات الأربع الماضية.

استبدال نتنياهو

وأضافت "هاآرتس" أن الاتحاد الأوروبييتجنب اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدى الناخبين، في حين زار كل من زعماء المعارضة نفتالي بينيت ويائير جولان الإمارات العربية المتحدة.. وفي المقابل، ترحب الأردن ومصر بأي حكومة إسرائيلية تحل محل نتنياهو".

غضب إسرائيلي من موقف لندن

في سياق متصل، أثارت تصريحات وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ردود فعل غاضبة من إسرائيل، بعدما وصف شهادات ميدانية استمع إليها حول القطاع بأنها "مروعة"، مشيرا إلى شهادات تتعلق باحتجاز أدوية ووفاة أطفال أثناء انتظارهم الحصول على رعاية طبية منقذة للحياة.

وجاءت تصريحات ميليباند أمس، عقب اجتماع ضم كوادر إغاثية وطبية وعاملين في المنظمات الإنسانية الدولية؛ منهم أفراد عادوا مؤخرا من قطاع غزة، وآخرون كانوا يتواصلون ويشاركون في الاجتماع مباشرة من الميدان داخل غزة، وعقب انتهاء الاجتماع، وقف ميليباند أمام الكاميرا ونشر رسالته التي عكست صدمته مما نقله العاملون الإغاثيون في الميدان.

وقال وزير الخارجية البريطاني عن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، قائلا: "بصراحة، ما يحدث مروع. القصص التي كان الناس يروونها لي عن منع وصول الأدوية ووفاة الأطفال أثناء انتظارهم للعلاج الحيوي المنقذ للحياة".