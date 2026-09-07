العربية للعلوم والتكنولوجيا: التعليم في الأكاديمية تمويل ذاتي ولا نلقي أي عبء على الدول

أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الأكاديمية العربية تعتبر بيت خبرة عربي ونستثمر في الإنسان بشكل كبير .

وقال إسماعيل عبد الغفار في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور"، :" التعليم في الاكاديمية العربية تمويل ذاتي ولا نلقي أي عبء على الدول والحكومات ".

وتابع إسماعيل عبد الغفار :" أشكر رئيس الوزراء على توقيع اتفاقية لتواجد فرع للأكاديمية العربية في العلمين الجديدة ".

وأكمل إسماعيل عبد الغفار :" العلمين الجديدة بها كلية الذكاء الاصطناعي وكلية طب الأسنان وكلية اللوجستيات ".