الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: نعد خريجا يمتلك العلم والمهارة لمواكبة معايير النقل البحري الدولي

أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الاكاديمية منظمة عربية متخصصة تحتضنها مصر منذ 1972.

وقال إسماعيل عبد الغفار في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور"، :" النقل البحري يرتبط بنقل الطرق والنقل النهري وأصبح هناك حاجة إلى النقل التجاري متعدد الوسائط ".



وتابع إسماعيل عبد الغفار :" الاكاديمية بها كلية النقل الدولي واللوجستيات "، مضيفا:" الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بها علوم هندسة وعلوم إدارة وتكنولوجيا ".

وأكمل إسماعيل عبد الغفار :" نعد خريجا يمتلك العلم والمهارة لمواكبة متطلبات سوق العمل الدولي ومعايير النقل البحري الدولي ".

ولفت إسماعيل عبد الغفار :" نتيج للخريج تعلم كافة علوم النقل البحري ونعمل على تنمية المهارات بدراسة علوم الهندسة وغدارة الاعمال ".