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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

164 سريرا.. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا: المستشفى يعمل بكامل طاقته في مارس المقبل

إسماعيل عبد الغفار
إسماعيل عبد الغفار
هاني حسين

أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن مجموعة من طلبة كلية الطب بالأكاديمية العربية حصلوا على تدريب طلابي في كلية الطب جامعة موناش بأستراليا.


وقال إسماعيل عبد الغفار في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور"، :"  كنا حريصين على توفير تدريب لطلاب كلية الطب لدينا في أكبر كليات الطب حول العالم ".


وتابع إسماعيل عبد الغفار :"  مستقبلنا واعد في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في مسار التعليم ".


وأكمل إسماعيل عبد الغفار :"  مستشفى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا سوف تعمل بكامل طاقتها في مارس المقبل  بـ 164 سرير وبها 5 غرف عمليات وأحدث أجهزة الأشعة ".

وتابع إسماعيل عبد الغفار :" بنعمل ولادنا في كلية الطب أهمية الصحة العامة للمواطن منذ الصغر ". 

الاكاديمية العربية الطب المستشفى اخبار التوك شو مصر

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