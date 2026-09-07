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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة البحيرة: تقديم خدمات طبية لـ844 مواطن خلال قوافل مجانية

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على  تكثيف القوافل الطبية المجانية، للوصول بالرعاية الصحية إلى المواطنين بمختلف المناطق، ويسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي هذا السياق، نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، قافلتين طبيتين مجانيتين بعدد من قرى المركز، بالتعاون مع مؤسسة «راعي مصر» و مؤسسات المجتمع المدني، ضمن مبادرة «صحتك تهمنا».

حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات الصحية لـ844 مواطنًا، بواقع 334 حالة بقرية الشعراوي في تخصصات الباطنة والعظام والأسنان، و510 حالة بقرية كوم الفرج في تخصصات الرمد والأسنان والأطفال.

كما تم توفير نظارات طبية لـ20 مواطن من المستحقين، إلى جانب مشاركة لجنة مختصة لإعداد التقارير الطبية اللازمة للحالات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة، فضلًا عن صرف الأدوية بالمجان من خلال صيدلية القافلة.

وتؤكد محافظة البحيرة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء العمل لتنفيذ المزيد من القوافل والخدمات الصحية والتوعوية، بما يضمن وصول الخدمات إلى المواطنين في أماكن إقامتهم.

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