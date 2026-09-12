البابا تواضروس يفتتح مؤتمر الأكاديمية الأوروبية للتراث القبطي بلندن

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، من المقر البابوي بالقاهرة، مؤتمر المشورة المسيحية الذي تنظمه الأكاديمية الأوروبية للتراث القبطي بلندن (TEACH)، وذلك عبر شبكة الإنترنت.

يحمل المؤتمر عنوان "رحلة نحو الشفاء والإرشاد والتعافي الروحي - تجاوز ذهنية الضحية والتعامل مع التلاعب النفسي".

وقال قداسته، في محاضرته الافتتاحية: “إن السيد المسيح هو صمام حياتنا، حيث إن الارتباط الزيجي بين (هو وهي والمسيح) ارتباط دائم”.

وحدد خمسة مستويات للاتحاد بين الزوجين، هي:

١- الاتحاد الروحي.

٢- الاتحاد الفكري.

٣- الاتحاد الاجتماعي.

٤- الاتحاد العاطفي.

٥- الاتحاد الجسدي.