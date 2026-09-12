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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قداسة البابا تواضروس يلتقي مساعديه من الأساقفة العموم بالقاهرة| صور

قداسة البابا تواضروس والآباء الأساقفة
قداسة البابا تواضروس والآباء الأساقفة
ميرنا رزق

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، اللقاء السنوي العام مع الآباء الأساقفة العموم مساعدي قداسته في الإشراف على القطاعات الرعوية بالقاهرة، وذلك في المقر البابوي بالقاهرة، بحضور نيافة الأنبا دانيال، مطران المعادي، والقمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والراهب القس عمانوئيل المحرقي، مدير مكتب قداسة البابا، وعدد من الآباء الكهنة من بعض مناطق القاهرة الجديدة.

تمت خلال اللقاء مناقشة بعض الملفات الخاصة بالخدمة والمشروعات الحالية والمستقبلية بكنائس القاهرة، وذلك في إطار متابعة قداسة البابا للعمل والخدمة بكنائس القطاعات الرعوية بالقاهرة.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الأساقفة

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