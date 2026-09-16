قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل بشأن الشاب الخليجي في واقعة فتاة البيرة بالتجمع
شهيد ومصابان.. قصف إسرائيلي على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة
مرشح للرئاسة الفرنسية: حرب إيران غير شرعية.. وإغلاق هرمز يحمل شعوب العالم فاتورة الأزمة
"المدرس بيتأخر عادي".. غضب بين طلاب مدرسة بالمنيا بعد منعهم من الدخول لتأخر 5 دقائق
محمد عبد الجليل يصدم جماهير الأهلي: بيراميدز بطل الدوري.. وعموتة يحتاج للصبر
وزير الطاقة الأمريكي: 18 مليون برميل نفط خرجت من الخليج أمس
مهند الربيعي: ارتفاع معدلات النزوح من الساحل الغربي لليمن بسبب التوترات العسكرية
الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة لتطوير الأصول والأجور.. إليك التفاصيل
لقاء سري في مسقط.. تعهد حوثي بعدم استهداف السفن الأمريكية والإسرائيلية
أذكار المساء بعد صلاة العصر.. كلمات من سنة النبي تحفظك من العين والحسد
تحذير عاجل من «المجتمعات العمرانية».. إعلانات وهمية عن وحدات وفيلات في 6 أكتوبر
أسامة ربيع يستقبل وفد المشاركين في المنتدى الإفريقي الـ15 لكبار متخذي القرار بالموانئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسوشيتدبرس: مع اقتراب الانسحاب الأمريكي.. فصائل عراقية مسلحة تتمسك بسلاحها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

يواجه العراق مع اقتراب نهاية سبتمبر استحقاقين أمنيين متزامنين: اكتمال الانسحاب العسكري الأمريكي من البلاد، والمهلة التي حددتها الحكومة العراقية لنزع سلاح الفصائل المسلحة غير التابعة للدولة، في وقت تشير فيه مواقف فصائل قوية إلى رفضها التخلي عن أسلحتها. وذلك بحسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتدبرس عبر موقعها الالكتروني.

وتجري الولايات المتحدة حالياً المرحلة الأخيرة من انسحاب قواتها، فيما أكد مسؤول عسكري أمريكي أن العملية ستكتمل بحلول 30 سبتمبر مع مغادرة مئات الجنود المتبقين في شمال العراق، وإعادة نشر معظمهم في الأردن ودول أخرى بالمنطقة. كما سيتم سحب معدات عسكرية، من بينها أنظمة للدفاع الجوي.

وفي المقابل، حددت الحكومة العراقية الموعد نفسه لنزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، على أساس أن وجود قوات أجنبية في البلاد لن يعود مبرراً بعد اكتمال الانسحاب الأمريكي.

لكن عدداً من أقوى الفصائل، ولا سيما الفصائل المدعومة من إيران، أبدت رفضها التخلي عن السلاح، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ المهلة، ومستقبل الوضع الأمني بعد مغادرة القوات الأمريكية.

 الفصائل ونفوذ إيران 

وتعرضت أهداف مرتبطة بالولايات المتحدة داخل العراق وخارجه لهجمات شنتها فصائل عراقية مدعومة من إيران منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في 28 فبراير.

كما أشارت وكالة أسوشيتد برس إلى وجود تنسيق بين فصائل عراقية مسلحة وجماعة الحوثيين في اليمن في هجمات استهدفت السعودية.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن استمرار امتلاك هذه الفصائل لقدرات عسكرية يثير مخاوف بشأن قدرتها على مواصلة تنفيذ هجمات بعد الانسحاب، إلا أن واشنطن لا تعتزم تأجيل موعد مغادرة قواتها. 

وفي المقابل، من غير المرجح، بحسب التقرير، أن تتخلى إيران بسهولة عن نفوذها وأدوات الضغط التي تمتلكها في العراق، خصوصاً مع استمرار الصراع الأمريكي الإيراني.

ما بعد الانسحاب

وكانت القوات الأمريكية قد دخلت العراق عام 2003 لإسقاط نظام صدام حسين، ثم انسحبت عام 2011. وعادت إلى البلاد بعد ثلاث سنوات ضمن مهمة أصغر بقيادة الولايات المتحدة، بناءً على طلب الحكومة العراقية، لمحاربة تنظيم «داعش» بعد سيطرته على مساحات واسعة من الأراضي العراقية.

ومع انحسار التنظيم وتحوله إلى خلايا متفرقة، اتفقت بغداد وواشنطن عام 2024 على إنهاء المهمة العسكرية الأمريكية تدريجياً.

وبعد اكتمال الانسحاب، من المتوقع أن تنتقل العلاقات الأمنية بين بغداد وواشنطن إلى صيغة تعاون ثنائي، فيما تستعد الحكومة العراقية لتعزيز قدراتها الدفاعية، خصوصاً في مجال الدفاع الجوي.

لكن التحدي الأكبر يبقى في كيفية التعامل مع الفصائل المسلحة التي ترفض التخلي عن أسلحتها، في وقت تسعى فيه بغداد إلى حصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على التوازن بين مختلف القوى السياسية والأمنية في البلاد. 

العراق الانسحاب العسكري الأمريكي الفصائل المسلحة نزع السلاح الحكومة العراقية إيران الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

الزمالك

غرامة تتجاوز الـ600 ألف دولار .. إيقاف قيد جديد يُهدّد الزمالك بسبب لاعبه السابق

ترشيحاتنا

المستشار وجدي عبد المنعم

فض الأحراز.. تأجيل محاكمة 80 متهما بالهيكل الإداري للإخوان إلى 22 نوفمبر

المستشار وجدي عبد المنعم

تأجيل محاكمة 139 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان في التجمع لـ 8 نوفمبر

مجمع محاكم أسيوط

المشدد 7 سنوات لـ5 متهمين بالاستيلاء على أموال جمعية رجال الأعمال بأسيوط

بالصور

طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك

طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك
طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك
طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك

بـ هاف ستومك.. سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها

سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها
سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها
سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها

لوك مختلف.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

مشروبات طبيعية تساعد على تخفيف التهاب المفاصل

مشروبات طبيعية تساعد على تخفيف التهاب المفاصل
مشروبات طبيعية تساعد على تخفيف التهاب المفاصل
مشروبات طبيعية تساعد على تخفيف التهاب المفاصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد