انقطاع المياه عن التل الكبير الأربعاء المقبل لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن انقطاع مياه الشرب بمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2026، وذلك لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد جزئي لخط مياه شرب قطر 700 مم.

وأوضحت الشركة أن الأعمال ستترتب عليها توقف خزان الدوايدة، وما يترتب على ذلك من انقطاع المياه، وذلك اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً.

واهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية بالمناطق المتأثرة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وعودة الخدمة إلى طبيعتها.