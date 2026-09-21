رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتابع أعمال تحسين البيئة ورفع كفاءة الميادين والطرق

تابع عمار منصور، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد يرافقه محمد زين نائب أول رئيس المركز وكامل محمد نائب ثان رئيس المركز؛أعمال تحسين البيئة ورفع كفاءة المظهر العام، والتي شملت تنفيذ أعمال الترميمات والدهانات بالميادين والطرق العامة.

وتضمنت الأعمال رفع كفاءة عدد من العناصر والمواقع العامة، وإجراء أعمال الدهانات والتجميل، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية للمدينة وإضفاء مظهر حضاري يليق بأهالي مركز بلاط.

وأكد رئيس المركز على أهمية استمرار أعمال التجميل ورفع كفاءة المرافق والمواقع العامة، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات ميدانية، والحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال بما يحقق أفضل استفادة ممكنة للمواطنين.

وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود مركز ومدينة بلاط للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين البيئة والمظهر الحضاري بمختلف المناطق تنفيذا لتوجيهات معالي الوزيرة واستعدادا للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الوادي الجديد بمركز ومدينة بلاط.

ياتي ذلك بناءا علي توجيهات معالي الوزيرة حنان مجدي محافظ الوادى الجديد

وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة والارتقاء بالمظهر الحضاري لمركز ومدينة بلاط، علاوة إلي الاستعداد للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.