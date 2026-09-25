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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بدمياط ويتابع انتظام الخدمات

نائب وزير الصحة
نائب وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية موسعة بمحافظة دمياط لمتابعة انتظام العمل في المنشآت الصحية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد فرص التحسين والتعامل معها ميدانيًا لضمان كفاءة المنظومة الصحية.

 مستشفى دمياط

بدأ نائب الوزير جولته بتفقد مستشفى دمياط العام حيث تابع سير العمل بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية والرعاية المركزة وقسم الغسيل الكلوي، وأثنى على أداء هيئة التمريض بالقسم موجهًا بصرف مكافأة مالية تقديرًا لجهودهم. وخلال مراجعته لمعدلات الأداء لاحظ انخفاض معدل إجراء العمليات الجراحية فوجه بالاستغلال الأمثل للإمكانات والتجهيزات المتاحة لرفع هذا المعدل بما يساهم في سرعة حصول المواطنين على الخدمة وتقليل قوائم وفترات الانتظار.

وتوجه بعد ذلك إلى عيادة الطلبة الشاملة للتأمين الصحي بدمياط حيث تواصل مباشرة مع المواطنين للتعرف على مدى رضاهم عن الخدمات الطبية واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات بالصيدلية وانتظام العمل بالمعمل والعيادة، ثم زار مستشفى كفر سعد المركزي وتفقد العيادات الخارجية وقسم الأشعة، حيث راجع معدلات التردد وتأكد من الالتزام بمواعيد إصدار التقارير الطبية، كما تفقد المعمل وقسم الغسيل الكلوي ورعاية الأطفال حديثي الولادة موجهًا بصرف مكافأة للعاملين بقسم الغسيل الكلوي ولطبيب الرعاية المركزة تقديرًا لتفانيهم.

وفي إطار الاهتمام بإعداد الكوادر الطبية، زار نائب الوزير مدرسة تمريض كفر سعد لمتابعة انتظام العملية التعليمية والفصول الدراسية والتدريب العملي، وحرص على التحدث مع الطلاب للاستماع إلى مطالبهم والتحديات التي تواجههم موجهًا بتذليل العقبات وتحسين البيئة التعليمية والتدريبية.

واختتم الجولة بعقد اجتماع موسع بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة والدكتور محمد عبدالخالق مدير مديرية الشئون الصحية بدمياط وعدد من رؤساء الإدارات المركزية ومديري المستشفيات والإدارات الصحية.

استعرض الاجتماع تقريرًا مفصلًا عن الأداء الفني للمستشفيات حيث تصدرت مستشفى حميات دمياط ومستشفى دمياط العام التقييم، كما تناول موقف اعتماد منشآت الرعاية الأولية بعد اعتماد 5 منشآت جديدة وتجديد اعتماد 6 أخرى من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب حصول منشآت الرعاية الأولية بدمياط على المركز السابع على مستوى المديريات في تقديم خدمة صرف العلاج على نفقة الدولة.

وأوصى نائب الوزير بصرف مكافأة لفرق مكافحة العدوى والترصد والأمراض المعدية ومكافحة ناقلات الأمراض بالمديرية، وصرف حافز للفرق العاملة بمنشآت الرعاية الأولية المعتمدة.

مستشفى دمياط وزير الصحة والسكان منشآت طبية نائب وزير الصحة التمريض الغسيل الكلوي العمليات الجراحية

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