القوات المسلحة الأمريكية تخصص 500 مليون دولار لأسلحة ليزر لمكافحة الطائرات المسيّرة

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) استخدام أنظمة الليزر في مضيق هرمز لإسقاط الطائرات المسيرة الإيرانية وصواريخ "كروز" القادمة، وذلك بتكلفة زهيدة مقارنةً بتكلفة الصواريخ الاعتراضية التقليدية.

وفي الوقت نفسه، يجري اختبار هذه التقنية للتصدي للطائرات المسيرة التابعة لعصابات المخدرات على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وقد أبرم الجيش عقداً بقيمة 500 مليون دولار للحصول على أنظمة ليزر عالية الطاقة جاهزة للاستخدام القتالي؛ بل إن المشغلين يستخدمون أجهزة تحكم معدّلة خاصة بمنصة "إكس بوكس" (Xbox) لتوجيه هذه الأنظمة.

وبحسب صحيفة نيويورك بوست، نشرت القوات الأمريكية أسلحة طاقة موجّهة في مضيق هرمز للتصدي، خصوصاً، للمسيّرات الإيرانية وبعض التهديدات الجوية الأخرى.

حيث يتزايد اعتماد البحرية الأمريكية على أنظمة مثل HELIOS وODIN، التي تعمل بالطاقة الكهربائية وتتيح اشتباكات متكررة بكلفة إضافية منخفضة جداً لكل استخدام.

ولم تنشرالقيادة المركزية الأميركية لم تنشر حتى الآن حصيلة مفصّلة تحدد أي نظام ليزر أسقط أي مسيّرة أو صاروخ إيراني.