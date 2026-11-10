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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين وسلوفاكيا تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون الثنائي

الصين وسلوفاكيا ش
الصين وسلوفاكيا ش
أ ش أ

بحث وزير الخارجية الصيني وانج يي، مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية السلوفاكي يوراي بلانار، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، وذلك خلال مباحثاتهما في بكين اليوم الثلاثاء.

وقال وانج يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن الشراكة الاستراتيجية بين الصين وسلوفاكيا حافظت خلال السنوات الأخيرة على زخم إيجابي، في ظل توجيهات قيادتي البلدين، وأصبحت نموذجا لتعايش الدول ذات الأحجام والأنظمة المختلفة في إطار من الصداقة والمساواة والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة.

واستعرض وانج نتائج الجلسة العامة الخامسة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، مؤكدا استعداد بلاده لتعزيز تبادل الخبرات مع سلوفاكيا في مجالي إدارة الحزب وشؤون الدولة، والاستفادة من آليات التعاون القائمة بين الحكومتين، إلى جانب تكثيف التبادلات الشعبية وعلى مستوى المجتمعات المحلية.

وأكد وزير الخارجية الصيني استعداد بلاده للعمل مع سلوفاكيا من أجل ترسيخ رؤية للحوكمة العالمية تقوم على التشاور واسع النطاق والمساهمة المشتركة وتقاسم المنافع، والعمل معا على بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين الصين وأوروبا، شدد وانج على ضرورة التزام الجانبين بتسوية الخلافات والتباينات على نحو مناسب من خلال الحوار والتشاور، معربا عن أمله في مواصلة سلوفاكيا أداء دور بناء لدعم التطور السليم والمستقر للعلاقات الصينية الأوروبية.

من جانبه، هنأ بلانار الصين بنجاح انعقاد الجلسة العامة الخامسة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، مشيرا إلى أن القيادة الشاملة للحزب والاستقرار السياسي والاجتماعي طويل الأمد يمثلان من المقومات المؤسسية والضمانات السياسية وراء استمرار التنمية السريعة في الصين.

وأكد الوزير السلوفاكي استعداد بلاده لتعزيز التبادلات بين الأحزاب مع الصين، والتمسك بسياسة الصين الواحدة، مشيرا إلى أن بلاده تنظر إلى الصين باعتبارها شريكا مهما، وستواصل تهيئة بيئة مستقرة وملائمة لاستثمارات الشركات الصينية وتعاونها في سلوفاكيا، وتيسير تنقل الأفراد والتبادلات بينهم.

وأضاف بلانار أن سلوفاكيا مستعدة أيضا للاضطلاع بدور بناء في الحوار والتعاون بين أوروبا والصين، ومواصلة دعم المشاركة في إطار التعاون بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا.

وزير الخارجية الصيني وزير الخارجية والشؤون الأوروبية السلوفاكي الشراكة الاستراتيجية

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