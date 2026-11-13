الأردن يعزي الإمارات في ضحايا حادث مروري بالفجيرة ويؤكد إصابة مواطنين أردنيين

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن تعازي المملكة وتضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إثر ضحايا الحادث المروري الذي وقع في إمارة الفجيرة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، إن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة مواطنين أردنيين في الحادث، غادرا المستشفى بعد تلقي العلاج، مشيراً إلى أن القنصلية العامة الأردنية في دبي تتابع أحوالهما لتقديم المساعدة اللازمة.

وأكد المجالي تضامن الأردن الكامل مع الإمارات، معرباً عن خالص التعازي لأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.



