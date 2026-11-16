"أكسيوس": فانس لن يتخذ قرارًا بشأن ترشحه للرئاسة الأمريكية لعام 2028 إلا بعد حلول العام الجديد

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، اليوم /الاثنين/، أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لن يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن ترشحه للرئاسة لعام 2028 إلا بعد حلول العام الجديد، وقد ينتظر حتى أواخر الربيع للإعلان عن نواياه علنا.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين على خطط فانس القول إن فانس لم يحسم أمره بعد بشأن الترشح، وأن جدوله الزمني لاتخاذ القرار كان مُحددا قبل انتخابات التجديد النصفي.

ووفقا للموقع، لا يزال فانس المرشح الأوفر حظا لخلافة الرئيس ترامب كمرشح للحزب الجمهوري للرئاسة، إلا أن خسائر الحزب في انتخابات التجديد النصفي قد عَقدت مستقبله السياسي، وقد تُعيد تشكيل المشهد الانتخابي لعام 2028.

ويقول حلفاء فانس إن خسائر الحزب في انتخابات التجديد النصفي لم تُغير من مكانته كأبرز المرشحين الجمهوريين لعام 2028، مُشيرين إلى شبكة مانحيه، وبنيته السياسية، وشهرته، وقد شارك فانس في تأسيس شبكة "روك بريدج"، والتي يمكن أن تشكل ركيزة أساسية لحملته الرئاسية لجمع التبرعات.

ووفقا للموقع، فقد بنى فانس علاقات قوية مع كبار المتبرعين، كما تربطه علاقات مع مانحين في قطاع التكنولوجيا مثل بيتر ثيل، وديفيد ساكس، وإيلون ماسك الذي يعد أغنى رجل في العالم وأكبر ممول للحزب الجمهوري.

وقام فانس بحملة انتخابية على مستوى البلاد لانتخابات التجديد النصفي، وبنى علاقات مع نشطاء ومسؤولين جمهوريين قد يكون لهم دور مهم في انتخابات 2028، ويعتقد أقرب مستشاري فانس السياسيين أنه يجب عليه الترشح في انتخابات 2028، وأنه من المرجح أن يفعل ذلك، وفقا لما ذكره شخص مقرب من نائب الرئيس.