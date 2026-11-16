مخربون وسط المتظاهرين.. وزارة الداخلية الفرنسية تعتقل عشرات خلال الاحتجاجات



أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اعتقال 219 شخصا خلال الاحتجاجات رغم إطارها السلمي إلا أنها خرجت في بعض المواقع عن ذلك.

جاءت الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وللمطالبة بتحسين التعليم، شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص في أنحاء البلاد، بينهم 24 ألفا في باريس.



وقدّر المنظمون عدد المشاركين بنحو 200 ألف، فيما قالت الوزارة إن الوضع ظل تحت السيطرة إجمالا. وتأتي الاحتجاجات قبيل إضراب واسع مرتقب الثلاثاء، وفي وقت لم تُقر فيه فرنسا موازنة العام المقبل.

وقال خبراء إن، جولة الاحتجاجات الأخيرة كانت هادئة نسبيًا مقارنة بتحركات 17 أكتوبر، التي قال إنها شهدت أعمال تخريب وإحراق متاجر وسيارات على نطاق أوسع.

توقعوا أن يكون الثلاثاء أكثر صعوبة، مع مشاركة واسعة للنقابات في الإضراب والتظاهرات.

وفي الاحتجاجات، يجب التمميّيز بين المتظاهرين والمجموعات التي قالوا إنها استغلت التحركات الأولى لتنفيذ عمليات نهب وتخريب.

وأضافوا أن تكرار الاحتجاجات يفرض على الشرطة تعبئة أعداد كبيرة من عناصرها ويستنزف مواردها، رغم أن عمليات النهب تراجعت في الأيام الأخيرة.

