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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع وإصابة 27 شخصا جراء حريق اندلع بمبنى تجاري في جزيرة بوكيت بتايلاند

مصرع وإصابة 27 شخصا جراء حريق اندلع بمبنى تجاري في جزيرة بوكيت بتايلاند
مصرع وإصابة 27 شخصا جراء حريق اندلع بمبنى تجاري في جزيرة بوكيت بتايلاند
أ ش أ

 لقى 11 شخصا مصرعهم وأصيب 16 آخرون جراء حريق اندلع بمبنى تجاري مؤلف من 4 طوابق في جزيرة بوكيت السياحية بتايلاند.

وأفادت الشرطة التايلاندية - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الاثنين/ - بأن الحريق اندلع في مبنى تجاري يضم مطعما ووحدات سكنية للإيجار.

وأوضحت الشرطة أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق بعد جهود استغرقت ساعتين، وعثروا على 11 جثة، وتم نقل 16 آخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء استنشاق الدخان، فيما لا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، اندلع الحريق في متجر لتأجير الدراجات النارية قبل أن يمتد إلى بقية أجزاء المبنى.

حريق اندلع بمبنى تجاري جزيرة بوكيت السياحية بتايلاند شبكة تشانيل نيوز آشيا الشرطة التايلاندية

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