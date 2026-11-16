جوتيريش يشيد بالدور الحيوي الذي تلعبه رابطة آسيان في بناء جسور التفاهم

أشاد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بالدور الحيوي الذي تلعبه رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بناء جسور التفاهم، مشددا على أهمية هذا الدور في عالم أصبح متعدد الأقطاب على نحو متزايد.

وقال جوتيريش - في تدوينة على منصة "إكس" اليوم /الاثنين/: "في عالمنا الذي يزداد تعدديةً في الأقطاب، تمتلك رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إمكانات هائلة لمعالجة المشكلات الكبرى على مستوى العالم".

وأعرب جوتيريش عن فخره بالعمل المشترك بين الأمم المتحدة ورابطة آسيان، مشيرا إلى أن هذه المنطقة ستظل دوما مصدر إلهام له، وأنه سيظل ملتزما بدعمها.

وتستضيف العاصمة الفلبينية (مانيلا) القمة السادسة عشرة بين رابطة آسيان والأمم المتحدة .. وقد حضر القمة قادة الدول الأعضاء في "آسيان"، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والأمين العام لرابطة آسيان الدكتور كاو كيم هورن.

وأكدت القمة مجددا على أهمية الشراكة الشاملة بين "آسيان" والأمم المتحدة في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، كما رحبت بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل "آسيان" والأمم المتحدة (2026–2030)، التي تسهم في تعزيز هذه الشراكة ودعم تنفيذ رؤية "آسيان 2045: مستقبلنا المشترك".

وأعرب القادة عن تقديرهم للأمين العام للأمم المتحدة على دعمه القوي للشراكة الشاملة بين "آسيان" والأمم المتحدة طوال فترة ولايته، حيث تعد هذه القمة الأخيرة التي يحضرها بصفته أمينا عاما للأمم المتحدة.