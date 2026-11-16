الدفاع الروسية: تدمير 1336 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن قواتها دمرت خلال الليلة الماضية، 1336 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة.

وذكرت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن قواتها دمرت المسيرات فوق مقاطعات تفير وبيلجورود وبريانسك وكورسك وكالوجا وتولا وريازان وأريول وفورونيج وفلاديمير وسمولينسك ونيجني نوفجورود وروستوف، إضافة إلى إقليم كراسنودار وجمهورية القرم ومقاطعة موسكو وفوق مياه بحري آزوف والأسود.

وكان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، قد أعلن أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، صدت هجوما ضخما عبر طائرات مسيرة على المدينة، وتم تحييد 191 طائرة مسيرة أثناء اقترابها من المدينة.