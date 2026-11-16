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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادات بحزب المؤتمر تطالب بإجراء انتخابات جديدة لرئاسة الحزب

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر
عبد الرحمن سرحان

أصدرت مجموعة من قيادات حزب المؤتمر بيانًا بشأن التطورات الأخيرة داخل الحزب، طالبت فيه باحترام الشرعية الديمقراطية واللائحة الداخلية، وإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة على رئاسة الحزب، بمشاركة جميع الأعضاء دون إقصاء.

ازمة في حزب المؤتمر

وأوضحت القيادات، في بيانها الصادر تحت رقم (1)، أن تحركها جاء على خلفية ما أُعلن بشأن رغبة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، في إسناد مهام القائم بأعمال رئيس الحزب إلى النائب الأول لرئيس الحزب بصفة رئيس مؤقت لمدة شهرين، لحين إجراء انتخابات على رئاسة الحزب، قبل أن يتم رفض إجراء الانتخابات استنادًا إلى وجود انتخابات سابقة أُجريت بالفعل.

وأبدت القيادات تساؤلات بشأن حقيقة الانتخابات المشار إليها، وإجراءات انعقادها، ومدى توافقها مع أحكام القانون واللائحة الداخلية للحزب، مشيرة إلى عدم علم عدد من القيادات والأعضاء بإجراء هذه الانتخابات، ومن بينهم الأمين العام وعدد من نواب رئيس الحزب، فضلًا عن مقرر الجمعية العمومية.

وطالبت القيادات بالإعلان عن كافة المستندات ومحاضر الانتخابات التي يُقال إنها أُجريت، وتوضيح الجهة التي دعت إليها، والأعضاء الذين شاركوا فيها، والسند القانوني واللائحي الذي استندت إليه.

قيادات حزب المؤتمر تتحدث عن ممارسات إقصائية

وأشار البيان إلى ما وصفه بممارسات إقصائية وتنظيمية تعرض لها عدد من قيادات وأعضاء الحزب خلال الفترة الأخيرة، على خلفية اعتراضهم على الأوضاع الحالية ومطالبتهم بالشفافية واحترام اللائحة الداخلية، وإجراء انتخابات تعبر عن الإرادة الحرة لأعضاء الحزب.

وأكدت القيادات أن حزب المؤتمر كيان سياسي له مؤسساته ولائحته وأعضاؤه، ولا يجوز اختزال مؤسساته في إرادة فردية، مستعرضة تاريخ الحزب ورؤساءه السابقين، وفي مقدمتهم عمرو موسى ومحمد العرابي، وصولًا إلى الربان عمر المختار صميدة.

7 مطالب لقيادات حزب المؤتمر

وحددت القيادات 7 مطالب، في مقدمتها الإعلان الكامل والشفاف عن حقيقة الانتخابات التي يُقال إنها أُجريت على رئاسة الحزب، والالتزام بأحكام القانون واللائحة الداخلية، وتمكين الأعضاء والقيادات من الاطلاع على المستندات والقرارات المتعلقة بالوضع التنظيمي ورئاسة الحزب.

كما طالبت باحترام اختصاصات مقرر الجمعية العمومية وكافة المؤسسات التنظيمية، والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة على رئاسة الحزب، إلى جانب وقف الممارسات الإقصائية، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة أمام الجهات المختصة.

واختتمت القيادات بيانها بالتأكيد أن موقفها لا يتعلق بالصراع على المناصب أو المواقع التنظيمية، وإنما بالدفاع عن حق أعضاء الحزب في اختيار قياداتهم، والحفاظ على مؤسساته وتاريخه السياسي، مشددة على أن شرعية القرارات الحزبية ترتبط باحترام اللائحة وإرادة الأعضاء.

المؤتمر حزب المؤتمر البرلمان النواب نواب

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