في تحرك يستهدف الارتقاء بالخدمات الصحية وتذليل العقبات أمام المواطنين، شهد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة الملك سلمان الدولية والهيئة العامة للرعاية الصحية، كما ترأس مؤتمر «صحة المواطن»، الذي ناقش مشكلات منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وانتهى إلى حزمة من القرارات والتيسيرات العاجلة لتحسين مستوى الخدمات الطبية وتوسيع نطاق وصولها إلى المدن والوديان والتجمعات البدوية.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي عُقد بديوان عام المحافظة بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار «رعاية متكاملة واهتمام يصل إلى الجميع»، بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات ومسؤولي القطاع الصحي، ومشايخ وعواقل القبائل وممثلي المواطنين بالمدن والوديان.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن ملف الصحة يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشددًا على أن الهدف من المؤتمر هو الانتقال من استعراض الإنجازات إلى المواجهة المباشرة للمشكلات، والاستماع إلى المواطنين، والوقوف على التحديات التي تواجههم في الحصول على الخدمات الطبية والعلاجية.

وشدد المحافظ على أن أبناء الوديان والتجمعات البدوية لهم الحق الكامل في الحصول على الخدمات الصحية ذاتها المقدمة للمواطنين بالمدن، مؤكدًا أن المسافات وطبيعة المناطق الجغرافية لن تكون عائقًا أمام حصول أي مواطن على حقه في الرعاية الصحية.

وشهد المؤتمر استعراض جهود تطوير المنشآت الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وموقف منظومة التأمين الصحي الشامل وإجراءات الانتفاع بالخدمات، كما استمع المحافظ ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل إلى مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومشايخ وعواقل القبائل والمواطنين، والتي تناولت إجراءات التسجيل، وسرعة الموافقات الطبية والإحالات، وتوفير التخصصات والأدوية، واحتياجات الوديان والتجمعات البدوية من الخدمات الصحية والإسعاف.

وفي استجابة للمطالب المطروحة، وجّه المحافظ بتشكيل لجنة مركزية بديوان عام المحافظة، تتبعها لجان فرعية بكل مدينة، تضم ممثلين عن هيئة الرعاية الصحية والمستشفيات وهيئة التأمين الصحي الشامل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومشايخ وعواقل القبائل والجهات المعنية، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية، ورصد المشكلات التي تواجه المواطنين، والعمل على حلها، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات على أرض الواقع.

كما وجّه بإعداد خطة زمنية منتظمة لتنفيذ القوافل الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بجميع الوديان والتجمعات البدوية، بالتنسيق مع رؤساء المدن ومشايخ وعواقل القبائل، وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل منطقة، بما يضمن وصول الخدمات الطبية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب توفير فرق متخصصة لتسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتيسير إجراءات التسجيل من خلال القوافل الطبية، مع زيادة معدلات تسجيل غير القادرين وإزالة العقبات الإدارية أمام انتفاعهم بالخدمات.

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال المؤتمر، عن عدد من الحلول العاجلة للتيسير على المنتفعين، أبرزها السماح للمواطنين بتلقي الخدمة الطبية والعلاج بأي منشأة تابعة للمنظومة داخل محافظة جنوب سيناء، دون اشتراط التوجه إلى وحدة طب الأسرة المسجل بها المنتفع، فضلًا عن إعطاء الأولوية لتقديم خدمات الطوارئ والعلاج للحالات الطارئة دون اشتراط إتمام إجراءات التسجيل المسبق بالمنظومة.

وتضمنت القرارات الانتهاء قريبًا من إجراءات ضم مستشفى أبو رديس والوحدة الصحية بوادي فيران إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، إلى جانب الإسراع في استكمال إجراءات إنشاء مستشفى دهب، تمهيدًا لدخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة.

كما شملت الإجراءات توفير طبيب أخصائي روماتويد بصفة مستمرة لتلبية احتياجات المرضى، ومراجعة بروتوكول علاج الأورام والعمل على توفير الأدوية غير المتاحة، بما يضمن انتظام حصول المرضى على العلاج، فضلًا عن العمل على إنشاء مخزن استراتيجي للأدوية بمحافظة جنوب سيناء لتعزيز توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان استدامة الإمدادات للمنشآت الصحية.

وفي سياق متصل، شهد المحافظ توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة الملك سلمان الدولية والهيئة العامة للرعاية الصحية، وقّعها الدكتور أشرف حسين، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، بهدف تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، وتوسيع مجالات التعاون في التعليم والتدريب والتأهيل الطبي، وتبادل الخبرات العلمية والعملية، بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة ودعم تطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الخدمية يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات العلمية والخبرات المتخصصة لربط العملية التعليمية باحتياجات القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، وإعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات في مجالات الرعاية الطبية.

واختتم محافظ جنوب سيناء بالتأكيد على أن المحافظة ستتابع تنفيذ جميع القرارات والتوصيات من خلال اللجنة المركزية واللجان الفرعية بالمدن، بالتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية، مع تحديد المسؤوليات والجداول الزمنية، لضمان تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خدمات ملموسة يشعر بها المواطنون، مشددًا على أن الرعاية الصحية حق أصيل لكل مواطن، وأن المحافظة لن تدخر جهدًا في تذليل أي عقبات تحول دون حصول أبناء جنوب سيناء، في المدن والوديان والتجمعات ، على خدمات صحية متكاملة تليق بهم.