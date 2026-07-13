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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يهنئ رئيس محكمة النقض بعد توليه منصبه الجديد

وزير الأوقاف يهنئ رئيس محكمة النقض بمناسبة توليه منصبه الجديد
وزير الأوقاف يهنئ رئيس محكمة النقض بمناسبة توليه منصبه الجديد
عبد الرحمن محمد
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استقبل القاضي ربيع لبنه - رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى - اليوم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض؛ رئيساً لمجلس القضاء الأعلى؛ في مشهد عكس روح التقدير المتبادل والتعاون البنَّاء بين مؤسسات الدولة.

شهد اللقاء المستشار رفعت طلبة - النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار فراج عباس - النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد رفعت - الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى والمتحدث الرسمي لمحكمة النقض، والمستشار خالد صالح - نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار حسام الجيزاوي - الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى؛ فيما رافق الوزير في الزيارة المستشار جلال عبد العاطي - المستشار القانوني لوزير الأوقاف، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، والدكتور محمد رجب خليفة - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس المحكمة بالدكتور أسامة الأزهري والوفد المرافق له، معربًا عن بالغ تقديره لهذه الزيارة الكريمة، وما تعكسه من روح المودة والتقدير المتبادل بين مؤسسات الدولة الوطنية، ومثمنًا هذه اللفتة الطيبة التي تجسد عمق العلاقات المؤسسية والتعاون البنَّاء.

من جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن خالص تهانيه للقاضي الجليل بمناسبة توليه رئاسة محكمة النقض ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، راجيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية، وأن يوفقه الله تعالى إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في ترسيخ قيم العدل وسيادة القانون، مؤكدًا أن القضاء المصري الشامخ يمثل أحد أهم ركائز الدولة المصرية، وحصنًا راسخًا في إعلاء الحق، وصون الحقوق، وترسيخ العدالة.

كما بحث الجانبان سبل الاستمرار في مسارات التعاون القائمة والتوسع فيها، بما يسهم في خدمة الوطن، وترسيخ قيم العدالة، ودعم مسيرة التنمية والاستقرار.

رئيس محكمة النقض مجلس القضاء الأعلى وزير الأوقاف أسامة الأزهري

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