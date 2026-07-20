الإيسيسكو تكرم الدكتور أيمن عاشور وتؤكد: إنجازاته قادت مرحلة تحول بارزة وعززت الشراكة مع مصر

كرّم الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق؛ بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للمؤتمر العام للمنظمة في دورته الرابعة عشرة، وذلك بمقر الإيسيسكو في الرباط، بحضور السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر لدى المملكة المغربية ولفيف من القيادات ورؤساء القطاعات ومديري المراكز والإدارات بمنظمة الإيسيسكو.

وأكد الدكتور المالك، أن الدكتور أيمن عاشور يُعد قامة علمية مصرية بارزة، ارتبط اسمه بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر ، وتعزيز الإبداع والابتكار، مشيرًا إلى أنه من أبرز القيادات الأكاديمية في العالمين العربي والإسلامي.

وأوضح أن رئاسة الدكتور عاشور للمؤتمر العام جاءت خلال مرحلة مهمة في مسيرة التحول والتطوير بالإيسيسكو، وأسهمت في تعزيز دور المنظمة وتوسيع نطاق عملها، مؤكدًا أن إنجازاته ستظل محل تقدير واعتزاز من الإيسيسكو وإدارتها العامة.

وأشاد المدير العام للإيسيسكو بالتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات بين المنظمة وجمهورية مصر العربية خلال فترة رئاسة الدكتور عاشور للمؤتمر العام، مثمنًا الدعم المصري المستمر للإيسيسكو، بدءًا من استضافة مصر للمؤتمر العام عام 2021 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصولًا إلى رعاية عدد من مؤتمرات ومبادرات المنظمة الموجهة لدعم شباب العالم الإسلامي.

من جانبه.. أعرب الدكتور أيمن عاشور عن بالغ اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن الإيسيسكو رسخت نموذجًا متميزًا في العمل المؤسسي والجماعي، وهو ما عزز مكانتها بين المنظمات الدولية. كما أشاد بقيادة الدكتور سالم المالك للمنظمة، مؤكدًا أن مصر، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمت تحقيق رؤية الإيسيسكو الجديدة وأهدافها الاستراتيجية.

وفي كلمته، أكد السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، اعتزاز مصر برئاستها للمؤتمر العام للإيسيسكو في دورتيه السابقة والحالية، مشددًا على أهمية استمرار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمنظمة بما يعزز التعاون في مختلف المجالات.