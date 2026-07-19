تسريبات حية تكشف وحش شاومي القادم القابل للطي

تشير العديد من الشائعات إلى إطلاق هاتف Xiaomi Mix Fold 5 وقد حصل الهاتف على شهادة اعتماد في الصين، قبل أي جهاز آخر من عائلة Xiaomi 18، مما يُعد مؤشرًا جيدًا على إمكانية إطلاقه مبكرًا.

ميزات هاتف Mix Fold 5

على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي هاتف Mix Fold 5، بمعالج Xring O3 SoC الخاص بالشركة، وهو المعالج المُحسّن بشكل كبير الذي خلف معالج O1 من العام الماضي .

مما زاد من التوقعات بإصدار مبكر، تسربت صورتان لجهاز قابل للطي يُرجح أنه Mix Fold 5. لا تُظهر الصور الكثير، لكن يبدو أن الجهاز يُعرّف نفسه باسم "lhasa" - وهو الاسم الرمزي المعروف لـ Mix Fold 5.

أما عن أبرز المواصفات الآخرى للهاتف فهو يعمل بنظام تشغيل يبدأ برقم 4.0 ومبني على Android 17. وهذا يتوافق مع سياسة Xiaomi المتبعة منذ فترة طويلة في دمج إصدار رئيسي من HyperOS مع ترقية رئيسية لنظام Android. بالإضافة إلى ذلك، تبدو الرسومات مشابهة جدًا لتصميم HyperOS الحالي، مع بعض التغييرات الطفيفة التي تبدو وكأنها مُصممة لتتماشى مع لغة التصميم الزجاجية التي يُقدمها Android 17

مواصفات هاتف Mix Fold 5

أما بالنسبة للمواصفات الأخرى المزعومة، فتشير المصادر الحالية إلى أن هاتف Mix Fold 5 سيأتي بشاشة مرنة بقياس 7.5 إلى 7.6 بوصة بتقنية "الطي السلس". بالإضافة إلى المعالج الداخلي، نتوقع أيضًا كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، ومقاومة كاملة للماء، ومستشعر بصمة جانبي، وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير مع خاصية الشحن اللاسلكي.