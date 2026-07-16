شاومي سكاي نوماد N90 تظهر لأول مرة

كشفت شركة شاومي عن طرازها الجديد شاومي سكاي نوماد N90، وتنتمي سكاي نوماد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم مبتكر يجمع بين الفخامة والوظائف العملية .

سيارة شاومي سكاي نوماد N90 الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة شاومي سكاي نوماد N90، توفر مقاعد أمامية قابلة للدوران وطاولة قابلة للطي لتحويل المقصورة إلى مساحة اجتماعات أو غرفة معيشة، وبها سرير قابل للطي على السطح، وتنافس العديد من السيارات من ضمنها، Li Auto L9 ، وZeekr 9X ، و Aito M9.

أبعاد شاومي سكاي نوماد N90

سيارة شاومي سكاي نوماد N90 الجديدة

تأتى سيارة شاومي سكاي نوماد N90 في سوق السيارات بطول 5285 مم، وعرض 1998 مم، وارتفاع 1825 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3080 مم .

مواصفات شاومي سكاي نوماد N90

زودت سيارة شاومي سكاي نوماد N90 بالعديد من المميزات من ضمنها، أجهزة LiDAR مثبتة على السقف لدعم القيادة الذاتية، وبها خطوط خارجية انسيابية مع واجهة أمامية ضخمة، وبها مقاعد أمامية تدور 180 درجة لتواجه الصف الخلفي، وبها طاولة قابلة للطي بين المقاعد، وبها إمكانية طي الصف الثاني بجانب الثالث لتوفير سرير واسع، وبها شاشة معلومات وترفيه مركزية كبيرة + شاشة عرض علوية، ومواد جلدية فاخرة عالية الجودة.

سيارة شاومي سكاي نوماد N90 الجديدة

محرك شاومي سكاي نوماد N90

تحصل سيارة شاومي سكاي نوماد N90 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 416 حصان، وبطارية سعة 76 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي 370 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شاومي سكاي نوماد N90

سيارة شاومي سكاي نوماد N90 الجديدة

تباع سيارة شاومي سكاي نوماد N90 في سوق السيارات السعودي بسعر 180 ألف ريال سعودي .