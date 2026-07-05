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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد 5 سنوات من الزواج.. محمد علي رزق يحتفل بزفافه ويُوفي بوعده لزوجته

محمد علي رزق
محمد علي رزق
يمنى عبد الظاهر

فاجأ الفنان محمد علي رزق جمهوره بإقامة حفل زفاف مؤجل على زوجته نورين، بعد مرور خمس سنوات على زواجهما، في خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف محمد علي رزق عن احتفاله بزفافه بعد مرور خمس سنوات على زواجه، مؤكدًا أنه أوفى بوعد قطعه لزوجته نورين بإقامة حفل زفاف، رغم عدم تمكنهما من الاحتفال بهذه المناسبة وقت زواجهما.

وشارك محمد علي رزق جمهوره صورًا ومقاطع فيديو من حفل الزفاف البسيط الذي أقامه في دهب، عبر حسابه على «فيسبوك»، وعلق: «بما إني لما اتجوزت من خمس سنين معملتش فرح…

وأضاف:«بما إني كنت واعد نورين إنى هاعملها فرح، فعملنا فرح في دهب في أجازتنا الأخيرة وبما إن فيه فرح.. يبقى لازم يبقى فيه رقصه، وهنا صاحبى وحبيبى محمد چاكى قرر يعلمنى أنا ونورين».

وتابع:« وشكراً يا چاكي على شطارتك وإنك علمتنا الرقصة دي فى ساعتين وشكراً على وجودك معانا فى اليوم الحلو ده إللى مكانش هيبقى حلو غير بيك»


 

الفنان محمد علي رزق حفل زفاف زوجته نورين فرح في دهب محمد چاكى

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