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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فنان الشهر.. مركز سينما الحضارة يستضيف الفنانة أسماء جنيدي في "بورتفوليو"

فنان الشهر
فنان الشهر
جمال الشرقاوي

 ينظم المركز الثقافي لمتحف الجزيرة (مركز سينما الحضارة) التابع لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور محمود حامد في إطار سلسلة فعالياته الثقافية الشهرية "فنان الشهر"، لقاءً فنياً ضمن برنامج "بورتفوليو"، وذلك باستضافة الفنانة التشكيلية والأكاديمية د. أسماء جنيدي، يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً.

يعد برنامج "بورتفوليو" نافذة إبداعية تفتح باب الحوار حول جوهر العملية الفنية؛ حيث لا يكتفي الفنان بعرض أعماله التشكيلية، بل يأخذ الجمهور في رحلة إلى "كواليس" الإبداع.
يغوص اللقاء في تساؤلات ملهمة حول الدوافع التي تقف وراء اختيار الفنان لموضوعاته، وعمق التجربة الإنسانية التي تشكل وجدانه، وصولاً إلى التحديات التي واجهته في مسيرته، ومصادر إلهامه منذ الطفولة، وتأثير الفنون التراثية والمدارس الفنية العالمية على رؤيته الخاصة.

تتضمن الفعالية عرضا تقديميا (Presentation) للأعمال الفنية للفنانة د. أسماء جنيدي، يلي ذلك نقاش مفتوح يتيح للجمهور التفاعل المباشر مع الفنانة لاستكشاف مسارها الفني الذي يجمع بين التميز الأكاديمي والخبرة الإبداعية الثرية.

يشار إلى أن الفنانة أسماء جنيدي هي أستاذ مساعد بقسم الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، ولها بصمة أكاديمية وفنية واضحة، حيث شغلت منصب أستاذ زائر بجامعة السلطان قابوس في عام 2025، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه عام 2016.


تمتلك الفنانة مسيرة حافلة؛ فقد شاركت في العديد من المحافل الدولية والمحلية المرموقة، منها سمبوزيوم الأقصر الدولي ومعرض "رؤى ثقافية"، كما حصدت جوائز ومنحاً فنية هامة، في مقدمتها الجائزة التشجيعية في "صالون الشباب" لعام 2011.

المركز الثقافي لمتحف الجزيرة مركز سينما الحضارة قطاع الفنون التشكيلية الدكتور محمود حامد أسماء جنيدي جوهر العملية الفنية

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