لعدم سداد الاشتراكات.. نقابة الفنانين الأردنيين تشطب صبا مبارك وآخرين

أكدت مواقع أردنية أن نقابة الفنانين الأردنيين شطبت عضوية 21 عضوا بينهم صبا مبارك وجميل براهمة ووسام البريحي بسبب عدم تسديد اشتراكات مالية.

وأرسلت النقابة، الخميس، مراسلات رسمية إلى الفنانين الذين قرر مجلسها إلغاء وشطب عضويتهم أوضح خلالها استناده إلى مواد قانونية تنص على انتهاء العضوية في حال التخلف عن دفع الرسوم السنوية، والعوائد المالية، واشتراكات الصندوق.

كانت النقابة قد تواصلت مع الأسماء المشطوبة وأرسلت لهم إنذارات سابقة لإبلاغهم ضرورة تصويب أوضاعهم دون رد.

يذكر أن تألقت النجمة صبا مبارك موخرا في مسلسل ورد على فل وياسمين.

تدور أحداث مسلسل "ورد على فل وياسمين" في إطار درامي اجتماعي، حول قصة حب غير متوقعة تنشأ بين شخصيتين تنتميان إلى عالمين مختلفين تمامًا. المسلسل من بطولة صبا مبارك، وأحمد عبد الوهاب، وفدوى عابد، ومن إخراج محمود عبد التواب، وتأليف وائل حمدي وعمرو سمير عاطف.