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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نفاد تذاكر عروض الملك لير بالإسكندرية

الملك لير
الملك لير
أحمد البهى

أعلنت ادارة المسرح القومي، عن نفاد جميع تذاكر عروض مسرحية الملك لير، خلال الايام المقرر عرضها في محافظة  الاسكندرية. 

العرض بطولة يحيى الفخراني، ويشارك في البطولة كل من: طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبد الله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، ومحمد حسن. كما يضم فريق العمل: مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، موسيقى أحمد الناصر، إضاءة الحسين «كاجو»، ملابس علا علي، ديكور حمدي عطية، ترجمة فاطمة موسى، وإخراج شادي سرور.

ويُعد «الملك لير» واحدًا من أبرز العروض التي قدمها المسرح القومي خلال السنوات الأخيرة، حيث جمع بين القيمة الأدبية للنص، والاحترافية الفنية لصناع العمل، ليشكّل تجربة مسرحية مميزة تعزز حضور المسرح الكلاسيكي في المشهد الثقافي المصري المعاصر.

الملك لير مسرحية الملك لير محافظة الاسكندرية

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