تخطي الـ14 جنيها بيعا وشراءً.. أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم

ارتفع سعر صرف الريال السعودي في مصر مقابل الجنيه، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتخطي حاجز الـ14 جنيها بيعا وشراءا في عدد من البنوك العاملة بسوق الصرافة، وذلك بالتزامن مع زيادة الطلب عليه مع اقتراب موسم الحج 1774ه.

وينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الثلاثاء

ارتفع سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك نكست ليصل إلى 14.13 جنيه للشراء و 14.17 جنيه للبيع.

وقفز سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي الإسلامي إلى 14.13 جنيه للشراء و 14.16 جنيه للبيع.

وصعد سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الأهلي الكويتي، إلى 14.12 جنيه للشراء و 14.15 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك HSBC نحو 14.12 جنيه للشراء و 14.14 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التجارى الدوليCIB نحو 14.09 جنيه للشراء و 14.14 جنيه للبيع.



وارتفع سعر الريال السعودى اليوم فى بنوك (الأهلي المصري، فيصل الإسلامي) إلى 14.08جنيه للشراء و 14.15جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى اليوم في بنوك (البركة، مصر) إلى 14.07 جنيه للشراء و 14.14جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الإسكندرية، 14.03جنيه للشراء و 14.13جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي إلى 13.99 جنيه للشراء و 14.08جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى في بنك المصرف المتحد نحو 13.66 جنيه للشراء و 14.15 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى نحو 14.6جنيه للشراء و 14.10جنيه للبيع.



أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الثلاثاء

14.14 جنيه.

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الثلاثاء

14.08 جنيه.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء

14.09 جنيه.