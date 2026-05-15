إبراهيم حسن: المدرب الوطني ناجح.. والبعض نقل صورة خاطئة عن تعاملنا مع اللاعبين

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني الحالي يسير وفق مبادئ الانضباط والإخلاص التي تعلمها من الراحل محمود الجوهري، مشددًا على أن المدرب الوطني أثبت نجاحه الكبير في الكرة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة.

وقال إبراهيم حسن إن محمود الجوهري كان مثالًا في الالتزام والتفاني، حيث كان يخصص جزءًا كبيرًا من حياته للتخطيط والعمل الفني، موضحًا أن هذه المدرسة التدريبية أثرت بشكل واضح على طريقة عمل الجهاز الفني الحالي بقيادة شقيقه حسام حسن.

وأضاف أن حسام حسن يمتلك شخصية قوية للغاية في العمل، ويهتم بكافة التفاصيل الفنية والنفسية الخاصة باللاعبين، مشيرًا إلى أن النجاح لا يتحقق إلا بالاجتهاد والانضباط الكامل داخل المنتخب.

وأشار مدير المنتخب إلى أن آخر أربعة منتخبات تُوجت ببطولة كأس الأمم الأفريقية كانت تعتمد على مدربين وطنيين، وهو ما يعكس قدرة المدرب المحلي على تحقيق النجاحات عندما يحصل على الدعم والثقة الكاملة.

وشدد إبراهيم حسن على ضرورة احترام جميع اللاعبين داخل صفوف المنتخب، خاصة النجوم أصحاب الخبرات، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتعامل مع الجميع بشكل احترافي وعادل دون تفرقة.

وكشف أن البعض حاول في فترات سابقة نقل صورة سلبية للاعبين عن طريقة تعامل الجهاز الفني، وإيهامهم بأن هناك أسلوبًا قاسيًا أو معاملة غير جيدة، وهو أمر وصفه بغير الحقيقي تمامًا.

وأوضح إبراهيم حسن أن العلاقة الحالية بين اللاعبين والجهاز الفني قائمة على الاحترام والثقة المتبادلة، وهو ما ساهم في خلق حالة من الاستقرار داخل المعسكرات الأخيرة للمنتخب.

وأكد أن الجهاز الفني يضع مصلحة منتخب مصر فوق أي اعتبارات شخصية، وأن الهدف الرئيسي خلال المرحلة المقبلة هو إعادة المنتخب إلى مكانته الطبيعية على المستويين الأفريقي والعالمي.

واختتم إبراهيم حسن تصريحاته بالتأكيد على أن العمل داخل منتخب مصر يتم بروح جماعية، وأن الجميع داخل الجهاز الفني واللاعبين يسعون لتحقيق حلم الجماهير المصرية بالمنافسة بقوة في البطولات المقبلة وإعادة الفراعنة إلى منصات التتويج

