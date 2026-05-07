جمارك مطار شرم الشيخ تحبط محاولة تهريب كمية من الماريجوانا المخدر

تمكنت جمارك مطار شرم الشيخ الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر، بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مانشستر على رحلة طائرة خطوط إيزي جيت، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية حسام الدين مصطفى وأحمد مهران رئيس قسم التفتيش في أحد الركاب من جنسية أجنبية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود شحاتة محمد مأمور الفحص وعمرو عبدالمجيد غزال رئيس القسم فأفادا بوجود كثافات معتمة داخل الحقيبة.

وبتفتيش حقائب الراكب بمعرفة أحمد مهران رئيس القسم، تبين وجود حوالي 44 جرامًا من عشب أخضر جاف يُشتبه في كونه من نبات الماريجوانا المخدر واشريط يحتوي على 10 أقراص من عقار Co-codamol بتركيز 15mg/500mg، وهو من الأدوية التي تحتوي على مشتقات الأفيون، وذلك دون حيازة وصفة طبية معتمدة مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقيبة .

وقام بالجرد والتحريز حسام الدين مصطفى، وأحمد سالم من الأمن الجمركي، تحت إشراف أحمد مهران رئيس قسم التفتيش .

قرر أحمد سليم مدير جمرك مطار شرم الشيخ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على محمد لطفي عامر مدير عام جمارك شرم الشيخ والفروع والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد أموي وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتور سامي رمضان، وأحمد العسقلاني نائبي رئيس المصلحة، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.