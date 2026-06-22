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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سر نجاح البسبوسة المرملة مثل المحلات

البسبوسة
البسبوسة
ريهام قدري

البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية التي تتميز بمذاقها اللذيذ وقوامها الطري، وتعد من الأصناف الأساسية على موائد العزومات والمناسبات. 

وتتنوع طرق تحضيرها من بلد لآخر، لكن تظل البسبوسة التقليدية بالشربات هي الأكثر شهرة وإقبالًا. وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل البسبوسة في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات اقتصادية للحصول على نتيجة ناجحة مثل المحلات.

طريقة عمل البسبوسة الطرية في البيت

المقادير

2 كوب سميد ناعم

1 كوب زبادي

½ كوب سكر

½ كوب سمنة مذابة أو زبدة

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة فانيليا (اختياري)

لوز أو فستق للتزيين


للشربات (القطر)

2 كوب سكر

1 كوب ماء

ملعقة صغيرة عصير ليمون


طريقة التحضير

1. حضري الشربات أولًا بوضع السكر والماء على النار حتى الغليان، ثم أضيفي عصير الليمون واتركيه 10 دقائق، ثم اتركيه يبرد تمامًا.


2. اخلطي السميد والسكر والبيكنج باودر.


3. أضيفي السمنة المذابة وقلبي جيدًا.


4. أضيفي الزبادي والفانيليا وامزجي حتى تتجانس المكونات دون عجن زائد.


5. ادهني صينية بالسمنة، ثم افردي الخليط بالتساوي.


6. اتركيها ترتاح 15 دقيقة، ثم اقطعيها مربعات وضعي حبة لوز أو فستق في كل قطعة.


7. اخبزيها في فرن مسخن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.


8. فور خروجها من الفرن اسقيها بالشربات البارد وهي ساخنة.


9. اتركيها حتى تتشرب الشربات ثم قدميها.

سر نجاح البسبوسة

عدم تقليب الخليط كثيرًا بعد إضافة الزبادي.

استخدام شربات بارد مع بسبوسة ساخنة.

ترك البسبوسة ترتاح قبل الخبز وبعد إضافة الشربات للحصول على قوام طري ومتماسك.


بالهنا والشفا .

البسبوسة بسبوسة طريقة البسبوسة سر نجاح البسبوسة

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