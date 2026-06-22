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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

شاهد| انتصار ترتدي الحجاب وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

انتصار بالحجاب
انتصار بالحجاب
ريهام قدري

لفتت الفنانة انتصار الأنظار خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد "صقر وكناريا"، حيث ظهرت بإطلالة مختلفة أثارت اهتمام الحضور وعدسات المصورين على السجادة الحمراء، بعدما ارتدت الحجاب والتربون في ظهور غير معتاد بالنسبة لها خلال الفعاليات الفنية.

وجاءت إطلالة انتصار متماشية مع الشخصية التي تجسدها ضمن أحداث الفيلم، إذ حرصت على الظهور بالأزياء نفسها التي ترتديها في العمل السينمائي، في خطوة لاقت تفاعلا واسعا بين الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن سبب اختيارها هذا الظهور المختلف خلال العرض الخاص.

وتبين أن إطلالة انتصار جاءت ضمن ما يعرف عالميا باسم "Method Style"، وهي واحدة من أحدث صيحات الترويج للأعمال الفنية، وتعتمد على ظهور النجوم بملابس وإطلالات مستوحاة من الشخصيات التي يقدمونها في أعمالهم، بهدف خلق حالة من الارتباط بين الجمهور والفيلم قبل عرضه، وتحويل السجادة الحمراء إلى مساحة ترويجية ممتدة لأحداث العمل.

وأصبحت هذه الطريقة منتشرة بشكل واسع في السنوات الأخيرة بين نجوم السينما حول العالم، حيث يلجأ العديد من الفنانين إلى ارتداء أزياء مستوحاة من شخصياتهم أو من أجواء الفيلم خلال الجولات الدعائية والعروض الخاصة، ما يساهم في إثارة الفضول حول العمل وجذب اهتمام وسائل الإعلام والجمهور.

واختارت انتصار أن تطبق هذا الأسلوب خلال الترويج لفيلم "صقر وكناريا"، إذ ظهرت بالحجاب والتربون بما يعكس طبيعة الشخصية التي تقدمها ضمن أحداث الفيلم، لتقدم رسالة بصرية مباشرة للجمهور حول ملامح الدور الذي تؤديه، دون الكشف عن تفاصيله الكاملة.

وحظيت إطلالة انتصار بإشادات من عدد كبير من متابعيها، الذين أشادوا بقدرتها على التنوع وتقديم شخصيات مختلفة، مؤكدين أن ظهورها بهذا الشكل أضاف حالة من التشويق حول الفيلم وأحداثه، خاصة مع اقتراب طرحه للجمهور.

ويعد فيلم "صقر وكناريا" من الأعمال المنتظرة خلال الفترة الحالية، ويضم مجموعة من النجوم، فيما يراهن صناعه على تقديم تجربة سينمائية مختلفة تجمع بين الدراما والكوميديا في إطار اجتماعي مشوق، وسط توقعات بأن يحظى العمل باهتمام واسع من الجمهور عقب طرحه في دور العرض.

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