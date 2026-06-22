تفاصيل صادمة.. حقائق عن مادة التارترازين بالسوداني والمكسرات

تصدر الفول السوداني تريند السوشيال ميديا وذلك بعد انتشار معلومات عن استخدام مادة التارترازين في بعض المنتجات الغذائية، بعد ضبطها داخل عدد من محلات بيع الفول السوداني.

وأكد استشاري التغذية جمال مكاوي ان هذه المادة تستخدم كـ”ملوّن صناعي“ لكنها قد تحمل مخاطر صحية عند الإفراط في تناولها أو استخدامها بشكل غير منضبط.

ما هي مادة التارترازين؟

تعرف مادة التارترازين بأنها ملون غذائي صناعي يضاف إلى بعض الأطعمة والمشروبات لإكسابها لونًا أصفر جذابًا، ويرمز لها في بعض الدول بالرمز E102، وتستخدم على نطاق واسع في الحلويات، المشروبات، الشيبسي، وبعض أنواع المكسرات المغلفة.

لماذا تستخدم في الفول السوداني؟

أوضحت التحذيرات أن بعض التجار قد يلجأون لاستخدام التارترازين في تغليف أو تلوين الفول السوداني لإعطائه لونًا أكثر جاذبية ولمعانًا، بهدف تحسين الشكل التسويقي وزيادة الإقبال عليه، رغم أن هذا الاستخدام قد يكون مخالفًا للاشتراطات الصحية في بعض الحالات إذا تم بتركيزات غير آمنة أو دون رقابة.

مخاطر صحية محتملة

بحسب خبراء الصحة، فإن الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على التارترازين قد يرتبط بعدة آثار سلبية، من أبرزها:

زيادة احتمالية حدوث حساسية جلدية لدى بعض الأشخاص

تهيج الجهاز الهضمي عند الأطفال

ارتباط محتمل بفرط الحركة وقلة التركيز لدى بعض الحالات

صداع أو تهيج لدى الأشخاص الحساسين للملونات الصناعية



ويؤكد أن خطورته تزداد عند استخدامه خارج الحدود المسموح بها أو في منتجات غير مراقبة صحيًا

نصائح للمستهلكين

شراء المنتجات من مصادر موثوقة

تجنب المكسرات ذات الألوان الزاهية غير الطبيعية

الانتباه لأي تغيّر غير معتاد في لون أو رائحة المنتج

تقليل استهلاك الأطعمة الملوّنة صناعيًا قدر الإمكان