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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة

نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة
نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة
رنا عصمت

تشهد حالة الطقس في مصر مساء امس الأحد الموافق 21 يونيو 2026، أول أيام فصل الصيف، حالة من التقلبات الجوية الموسمية التي تتراوح بين الحرارة المرتفعة والرطوبة النسبية العالية، وسط تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية، ونشاط الرياح المثيرة للأتربة في بعض المناطق.


نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة

ويقدم موقع "صدى البلد"، نصائح هامة للمواطنين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

1-عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

2-ارتداء ملابس من القطن.

3-شرب كميات كبيرة من الماء.

4-ارتداء أغطية رأس بيضاء.

5-تناول إفطار غني بالخضروات والفاكهة.

6-التقليل من الموالح والكافين للاحتفاظ بسوائل الجسم.

7-خفض المجهود البدني قدر الإمكان.

8-عدم تشغيل المكيفات بصورة مستمرة.

9-الاعتماد على الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الماء.

10-الاعتماد على الخضروات الورقية التي تعطي الإنسان الكالسيوم الذي

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