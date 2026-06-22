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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

السوشي على الطريقة الأصلية.. وصفة شهية لعشاق المطبخ الياباني

سوشي
سوشي
ريهام قدري

السوشي من أشهر الأطباق اليابانية التي انتشرت في مختلف أنحاء العالم بفضل مذاقه المميز وتنوع مكوناته. 

ورغم ارتباطه بالمطاعم المتخصصة، فإن تحضيره في المنزل ليس بالأمر الصعب، خاصة مع توافر مكوناته الأساسية في الأسواق. ويتميز السوشي بإمكانية إعداده بحشوات متنوعة تناسب مختلف الأذواق، سواء بالمأكولات البحرية أو الخضروات، ما يجعله خيارًا شهيًا وخفيفًا لمحبي تجربة الأطعمة العالمية. لذا، إذا كنتِ ترغبين في تحضير وجبة مختلفة ومميزة، إليك طريقة عمل السوشي بخطوات سهلة وبسيطة.

المكونات:

2 كوب أرز سوشي (أو أرز قصير الحبة)

2.5 كوب ماء

3 ملاعق كبيرة خل أرز

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

شرائح سمك سلمون أو تونة (أو جمبري مطبوخ حسب الرغبة)

شرائح خيار وجزر وأفوكادو

أوراق نوري (طحالب بحرية)

صوص صويا + زنجبيل مخلل (للتقديم)


الطريقة:

1. طهي الأرز اغسلي الأرز جيدًا عدة مرات حتى يصبح الماء صافيًا، ثم اطهيه مع الماء حتى ينضج تمامًا.


2. تتبيل الأرز اخلطي خل الأرز مع السكر والملح حتى يذوبوا، ثم أضيفي الخليط إلى الأرز وهو دافئ وقلّبيه برفق.


3. تجهيز الحشوة قطّعي السمك والخضروات إلى شرائح طويلة ورفيعة.


4. لف السوشي ضعي ورقة النوري على حصيرة السوشي (أو كيس نايلون نظيف)، ثم افردي طبقة رقيقة من الأرز، وأضيفي الحشوة في المنتصف.


5. التشكيل لفي السوشي بإحكام على شكل رول، ثم اقطعيه إلى حلقات متساوية بسكين حاد مبلل.


6. التقديم قدميه مع صوص الصويا والزنجبيل المخلل ويمكن إضافة قليل من الوسابي حسب الرغبة.

إذا كانت هذه أول مرة، يمكنك البدء بسوشي الخضار فقط لتكون أسهل وأأمن في التحضير.

سوشي السوشي طريقة السوشي

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