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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ترشيح لاعب مصري لخلافة محمد صلاح في ليفربول.. من هو؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

بدأت إدارة ليفربول تكثيف جهودها للبحث عن جناح أيمن جديد بديلا للنجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل التغييرات المتوقعة داخل الفريق ورغبة النادي في تدعيم صفوفه بعناصر قادرة على صناعة الفارق خلال المواسم المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، فإن النادي الإنجليزي صرف النظر عن التعاقد مع الموهبة الإيفوارية يان ديوماندي، لاعب لايبزيج الألماني، ما دفع المسؤولين إلى دراسة خيارات أخرى لتعزيز الخط الهجومي، خاصة مع احتمالية رحيل بعض اللاعبين وتراجع مستوى آخرين مقارنة بالمواسم السابقة.

من هو بديل صلاح في ليفربول؟

وفي هذا السياق، برز اسم الدولي المصري عمر مرموش كأحد أبرز المرشحين للانضمام إلى "الريدز". 

وذكرت شبكة "أنفيلد ووتش" أن ليفربول كان مهتمًا بالفعل بالتعاقد مع اللاعب قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، إلا أن مرموش فضّل في ذلك الوقت الانضمام إلى كتيبة الفريق السماوي.

وترى الشبكة الإنجليزية أن مرموش يمتلك العديد من المقومات التي تجعله خيارًا مثاليًا لتعويض أي فراغ هجومي محتمل داخل ليفربول، خصوصًا أنه لاعب متعدد الاستخدامات، إذ يستطيع اللعب في مركز الجناح الأيمن أو كرأس حربة، وهو ما يمنح الجهاز الفني مرونة كبيرة في توظيفه داخل الملعب.

كما أشارت التقارير إلى أن اسم مرموش قد يعود بقوة إلى طاولة اهتمامات ليفربول خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا قرر مانشستر سيتي التعاقد مع مهاجم جديد ليكون بديلًا أو منافسًا للنرويجي إيرلينج هالاند، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تغييرات في الخط الأمامي للفريق.

هل يتعاقد ليفربول مع مرموش؟

رغم أن إتمام الصفقة لن يكون سهلًا بسبب المنافسة التقليدية بين ليفربول ومانشستر سيتي، فإن اللاعب المصري يواصل إثبات قيمته الفنية الكبيرة، فقد ساهم في 11 هدفًا خلال الموسم الماضي، كما يتمتع بسرعة عالية وقدرة واضحة على صناعة الفرص وإنهاء الهجمات.

وتكشف أرقام مرموش عن مسيرة هجومية مميزة، حيث سجل 87 هدفًا وقدم 27 تمريرة حاسمة طوال مشواره الاحترافي. 

ويُعد موسم 2024-2025 الأفضل في مسيرته حتى الآن، بعدما نجح في تسجيل 28 هدفًا، ليؤكد مكانته كأحد أبرز اللاعبين المصريين في الملاعب الأوروبية.

ومع استمرار الحديث عن مستقبل ليفربول بعد حقبة محمد صلاح، يبدو أن عمر مرموش أصبح أحد الأسماء المطروحة بقوة داخل أروقة النادي، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات سوق الانتقالات خلال الأسابيع المقبلة.

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