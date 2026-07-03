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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يثير القلق بعد خروجه من تدريب المنتخب قبل مواجهة أستراليا

محمد صلاح
محمد صلاح
منار نور

كشف الإعلامي مهيب عبّد الهادي عن آخر تطورات الحالة الصحية ل محمد صلاح قبل ساعات من لقاء استراليا.

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" محمود عصام مراسل MBC MASR عبر اللعيب: محمد صلاح خرج من التمرين ماسك العضلة الخلفية وشعر ببعض الألم.


وأكد حسام حسن أن محمد صلاح يمتلك رغبة كبيرة في التواجد داخل الملعب، مشددًا على أن اللاعب يتمتع بحالة معنوية مرتفعة وحماس واضح لخوض المباراة، لكنه في الوقت نفسه لن يسمح بالمجازفة بصحة قائد المنتخب مهما كانت أهمية اللقاء.

وأضاف أن صلاح سيكون ضمن قائمة المباراة أمام أستراليا، إلا أن الجهاز الفني لم يحسم حتى الآن ما إذا كان سيبدأ اللقاء أساسيًا أو سيكون على مقاعد البدلاء، موضحًا أن هذا القرار سيتحدد بعد التقييم النهائي للحالة الطبية والبدنية للاعب قبل انطلاق المباراة.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد أن مصلحة المنتخب تأتي في المقام الأول، وأن مشاركة أي لاعب، مهما كانت قيمته، لن تتم إلا إذا كان قادرًا على تقديم مستواه الكامل دون أي مخاطرة قد تؤثر على حالته خلال بقية مشوار المنتخب في البطولة، خاصة مع قوة المنافسة وأهمية الأدوار الإقصائية التي تتطلب جاهزية بدنية وفنية كاملة من جميع اللاعبين.

محمد صلاح كاس العالم منتخب مصر

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